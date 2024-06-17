Змія вкусила дитину в ногу

У неділю, 16 червня, у Стрийському районі на Львівщині змія вкусила в ногу 10-річну дівчинку. Дитину госпіталізували до лікарні.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, 10-річну дівчинку госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню з діагнозом – укус змії правої ступні. Стан потерпілої медики оцінили як середньої важкості.

Рятувальники закликають мешканців бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу. Особливо будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс.

Як випадково побачили змію поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.