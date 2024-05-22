Центр рекрутингу працюватиме у холі львівського залізничного вокзалу

У середу, 22 травня, на львівському вокзалі відкрили інформаційний пункт рекрутингу. У прес-службі «Укрзалізниці» розповіли, що у центрах можна буде отримати інформацію щодо вакансій в ЗСУ та посади у військових підрозділах.

«Цей пілотний проект Міністерства оборони України за підтримки "Укрзалізниці" має на меті прозоро інформувати людей про можливості добровільно долучитися до Сил оборони на потрібні посади. Для залізниці це продовження системної співпраці з Міністерством оборони з бронювання квитків для військовослужбовців, виділеній гарячій лінії та низці стратегічних перевезень», – повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Додають, що у Львові відкрили пункт рекрутингу, оскільки місто є головним транспортним хабом країни, а на вокзал щоденно відвідують приблизно 11 тисяч людей. Зазначимо, що перший інформаційний центр рекрутингу на вокзалі відкрили 7 травня у Києві.