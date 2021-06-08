Вибух стався за 100 метрів від найближчого дачного будинку

На газопроводі «Угерсько – Івано-Франківськ – Чернівці» в селі Клузів під Івано-Франківськом стався вибух. Про аварію на газопроводі 8 червня повідомили місцеві рятувальники та радник міського голови Назарій Кішак, який опублікував фото з місця інциденту. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, на місці зараз працюють надзвичайники, які обмежили рух під'їзними шляхами до газопроводу та повністю знеструмили село Клузів.

В офіційному повідомленні компанії «Оператор ГТС України» (компанія, що забезпечує транспортування газу) вказано, що на 500-міліметровій трубі газопроводу сталася розгерметизація. «Постраждалих внаслідок інциденту немає. Загрози припинення газопостачання в прилеглих населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС. Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня», – йдеться у повідомленні компанії «Оператор ГТС». Там уточнюють, що аварійна ситуація сталася близько 12:30.



фото Назарія Кішака

Івано-франківські надзвичайники повідомили, що вибух стався за 100 метрів до найближчого будинку. Звідти евакуювали двох осіб, окрім того надзвичайники із поліцією обмежили доступ до місця події.

Аварія не вплинула на газопостачання до населених пунктів, оскільки газ почали подавати обхідним газопроводом.