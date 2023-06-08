Миколаївщину також підтопило через підрив росіянами Каховської ГЕС

У Миколаївській області через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад. Наразі відомо про одного загиблого та 13 підтоплених населених пунктів. Лише у Снігурівці вже підтоплені 148 будинків, хоча напередодні їх було шість.

Увечері 7 червня стало відомо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС почало затоплювати береги в Миколаєві, а влада почала їх укріплювати. Під загрозою підтоплення опинилися Снігурівська громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець.

«На зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації. Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги», – повідомив у четвер, 8 червня, керівник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що станом на ранок 8 червня у громаді підтоплено 11 населених пунктів, включно із самою Снігурівкою. Вода дісталася вже до 148 будинків, хоча лише вчора їх кількість сягала 6. Також за добу майже вп’ятеро збільшилася кількість підтоплених городів.

289 людей виїхали або були евакуйовані зі своїх будинків, більшість перебуває у родичів, частина постраждалих – у комунальних закладах. Також заблоковано доступ до чотирьох мостів: підтоплена пішохідна переправа біля Галаганівки, зруйновано міст на Єлизаветівку, також під водою перебувають нещодавно зведені Василівський та Нововасилівський мости. Шість сіл перебувають без світла, одне – без води.

Нагадаємо, що на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС підтоплено кілька десятків населених пунктів, включно з самим Херсоном. На Дніпропетровщині через підрив ГЕС та обміління Каховського водосховища стався масовий мор риби. Детальніше про наслідки підриву Каховської ГЕС для України читайте у нашій статті.