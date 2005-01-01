На місці стрілянини в Одесі поліція виявила підпільний цех з виготовлення зброї

СуспільствоОлег Костюк, 19 січня1930

До теми

На місці стрілянини в Одесі поліція виявила підпільний цех з виготовлення зброї
фото ГУ Національної поліції в Одеській області
В Одесі внаслідок стрілянини загинуло троє людей

Унаслідок спецоперації зі знешкодження озброєного чоловіка на вулиці Новосільській в Одесі був виявлений мініцех з виготовлення зброї. Про це у Facebook повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці підтвердили смерть двох зловмисників, які були спільниками. За попередніми даними, між ними виник конфлікт, в результаті якого один застрелив іншого.

«Під час штурму в приміщенні, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше судимих чоловіків. Зараз вони доставлені в Приморський відділ поліції для проведення слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, на місці події виявили вогнепальну перероблене атипову зброю. А в сумці на тілі загиблого стрільця – чотири осколкових гранати.

Зазначимо, що в результаті стрілянини, яка сталася сьогодні в Одесі, загинули три людини ( проросійський діяч Валентин Дорошенко, його знайомий і 27-річний співробітник поліції). Ще троє людей отримали поранення. Серед них двоє правоохоронці і один випадковий свідок.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В одеській лікарні помер важкопоранений під час стрілянини поліцейський ZAXID.NET
Троє поліцейських поранені під час стрілянини в Одесі. Нападника застрелили ZAXID.NET
Злочинець, який поранив трьох поліцейських в Одесі, перед стріляниною вбив свого знайомого ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук