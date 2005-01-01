На місці стрілянини в Одесі поліція виявила підпільний цех з виготовлення зброї

В Одесі внаслідок стрілянини загинуло троє людей

Унаслідок спецоперації зі знешкодження озброєного чоловіка на вулиці Новосільській в Одесі був виявлений мініцех з виготовлення зброї. Про це у Facebook повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці підтвердили смерть двох зловмисників, які були спільниками. За попередніми даними, між ними виник конфлікт, в результаті якого один застрелив іншого.

«Під час штурму в приміщенні, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше судимих чоловіків. Зараз вони доставлені в Приморський відділ поліції для проведення слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, на місці події виявили вогнепальну перероблене атипову зброю. А в сумці на тілі загиблого стрільця – чотири осколкових гранати.

Зазначимо, що в результаті стрілянини, яка сталася сьогодні в Одесі, загинули три людини ( проросійський діяч Валентин Дорошенко, його знайомий і 27-річний співробітник поліції). Ще троє людей отримали поранення. Серед них двоє правоохоронці і один випадковий свідок.