В одеській лікарні помер важкопоранений під час стрілянини поліцейський

Внаслідок стрілянини поранення отримали троє поліцейських

У лікарні в реанімації помер дільничий поліцейський Сергій Пригарін, якого поранили під час перестрілки в Одесі. Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

«30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні», – написав він.

У той же час, в управлінні Головної поліції Одеської області уточнили, що загиблому було 27 років.

Сергій Пригарін від отриманих поранень помер у лікарні

Фото МВС

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні в центрі Одеси поліцейські застрелили злочинця, при цьому, троє поліцейських отримали поранення.

За попередніми даними, чоловік, що спричинив перестрілку був одеський діяч проросійського спрямування, лідер об'єднання «ЗУБР» («За Україну, Білорусь і Росію») Валентин Дорошенко.

Як повідомлялося, стрілянина почалася з конфлікту Валентином Дорошенко і його гостем - раніше судимим громадянином на прізвище Пінін. Дорошенко і Пінін побилися. Потім Пінін вибіг з квартири, а Дорошенко кинувся за ним і зробив кілька пострілів з саморобного пістолета. Від отриманих поранень Пінін помер.

Почувши стрілянину, сусіди викликали поліцію. На місце прибули дільничний і два оперативники з Приморського відділу поліції. Дорошенко почав стріляти і по них. Один оперативник отримав п'ять куль впритул, другий був поранений в стегно, дільничний - в груди.

Злочинця застрелили патрульні поліцейські, які прибули на посилення опергрупи.