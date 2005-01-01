Злочинець, який поранив трьох поліцейських в Одесі, перед стріляниною вбив свого знайомого

Валентин Дорошенко

Стрілянина в Одесі, внаслідок якої отримали поранення п’ятеро людей з яких троє – поліцейські, почалася з конфлікту між одеським діячем проросійського спрямування, лідером об'єднання «ЗУБР» Валентином Дорошенко і його гостем - раніше судимим громадянином на прізвище Пінін. Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як пише видання, Дорошенко і Пінін побилися. Потім Пінін вибіг з квартири, а Дорошенко кинувся за ним і зробив кілька пострілів з саморобного пістолета. Від отриманих поранень Пінін помер.

Почувши стрілянину, сусіди викликали поліцію. На місце прибули дільничний і два оперативники з Приморського відділу поліції. Дорошенко почав стріляти і по них. Один оперативник отримав п'ять куль впритул, другий був поранений в стегно, дільничний - в груди.

Застрелили злочинця патрульні поліцейські, які прибули на посилення опергрупи.

В квартирі «сталініста» виявили лаз в льох, де він ховав зброю.

Відео Нацполіції

Дорошенко використовував власноруч виготовлену копію вірменського пістолета-кулемета К6-92 калібру 9х18. У його квартирі виявлено токарний верстат і заготовки для зброї.

Фото Думської

«В результаті стрілянини постраждали п'ятеро людей. З них поранення отримали троє правоохоронців і випадковий очевидець події. Ще одного чоловіка вбили. Зараз поліцейські перебувають в лікарні, один з постраждалих у важкому стані ... Прибувши на місце поліцейські з'ясували, що зловмисник влаштував перестрілку: поранив трьох поліцейських, водія таксі і застрелив свого спільника», – йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Як повідомляв ZAXID.NET, сьогодні в Одесі сталася перестрілка під час затримання зловмисника, під час якої поліція ліквідувала нападника. Вбитий чоловік - відомий одеський проросійський діяч Валентин Дорошенко. Він називав себе «членом партії Сталіна», в 2010-му році він намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель.

Дорошенка розшукували як активного учасника заворушень біля будівлі обласного УВС восени 2013 року, коли він з соратниками намагалися відбити у правоохоронців затриманого лідера партії «Родіна» Ігоря Маркова.

У перестрілці, крім трьох поліцейських, також постраждав випадковий очевидець події, повідомили в поліції.