Троє поліцейських поранені під час стрілянини в Одесі. Нападника застрелили

Внаслідок стрілянини поранення отримали троє поліцейських

В Одесі сталася перестрілка під час затримання зловмисника, під час якої поліція ліквідувала нападника, повідомив радник голови обласної поліції Руслан Форостяк.

Як розповів він в ефірі телеканалу «112 Україна», працівники Приморського райвідділу поліції прибули на вказану адресу, де, за попередніми даними, перебував злочинець, який розшукувався за хуліганство.

«Під час затримання правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранив дільничного інспектора, працівники застосували табельну зброю. За попередніми даними, правопорушник загинув на місці», – сказав Форостяк.

Загалом внаслідок стрілянини поранено трьох поліцейських. При цьому один з поранених перебуває у важкому стані.

За інформацією «Думської», убитим виявився відомий одеський діяч проросійського спрямування, лідер об'єднання «ЗУБР» («За Україну, Білорусь і Росію») Валентин Дорошенко.

Валентин Дорошенко. Фото газети "Думская"

Як пише видання, Дорошенко називав себе членом «партії Сталіна», в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель - приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

Валентин Дорошенко на коні. Фото газети "Думская"

Дорошенка розшукувала поліція як активного учасника заворушень біля будівлі обласного управління МВС восени 2013 року. Йдеться про спробу відбити у правоохоронців затриманого лідера партії «Родина» Ігоря Маркова.

Отримавши інформацію про те, що Дорошенко повернувся додому, до нього прийшли поліцейські - два оперативника Приморського відділу і дільничний. Тоді Дорошенко дістав пістолет і почав стріляти у правоохоронців. Дільничного він поранив у груди, одного з оперативників – в ногу.

Як повідомив близько 17:00 глава Національної поліції Сергій Князєв, поліцейські штурмують будівлю по вул. Новосельська, 48, в центрі Одеси, де був озброєний порушник. Ситуація ускладнюється тим, що приміщення сполучається з одеськими катакомбами.

Фото газети "Думская"

Як уточнили у місцевій поліції, під час затримання підозрюваного у Приморському районі Одеси отримали поранення п’ятеро осіб, нападника ліквідовано.

«Поранення отримали п’ятеро осіб. З них - троє правоохоронців, випадковий очевидець події, а також чоловік, який знаходився в одному приміщенні зі стріляючим», – повідомили у відомстві.

За інформацією поліції, у приміщенні, з якого велася стрілянина, знайшли вхід у катакомби, де було виявлено цілий арсенал зброї. Вживаються заходи з її вилучення.