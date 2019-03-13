На місці зламаних вандалами дерев на Сихові висадили 30 сакур

СуспільствоБогдан Опока, 13 березня, 11:28 885 0

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У середу, 13 березня, у парку поблизу храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, висадили 20 сакур. Раніше також вже посадили 10 нових сакур. Вони з'явилися на місці зламаних вандалами дерев.

Роблять це у рамках озеленення міста, на яке кожній районній адміністрації виділено по 110 тис. грн. Та це відносно невелика сума, адже один саджанець сакури коштує до 3 тис. грн. До слова, цьогоріч у місті хочуть висадити понад 10 тисяч нових дерев.

Тому всіх охочих закликають допомогти проекту. Люди можуть посадити і своє дерево. Для цього потрібно узгодити місце і вид дерева з депертаментом містобудування Львівської міської ради. Для цього розробили спеціальну електронну карту. На ній позначено, де у місті й яких саме дерев бракує. Допомогти можна також доглядаючи молоді дерева та повідомляючи про випадки нищення поліції.

Нагадаємо, у 2011 році біля храму Різдва Пресвятої Богородиці висадили 100 саджанців сакури. У 2017 році у парку Івана Павла ІІ висадили ще 20 сакур, які місту подарувало Посольство Японії. На жаль, 3 листопада минулого року вандали пошкодили велику кількість дерев, серед яких були і сакури.

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