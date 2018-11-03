У парку Івана Павла II на Сихові вандали зламали 32 дерева

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:562490

До теми

У парку Івана Павла II на Сихові вандали зламали 32 дерева
фото Юрія Свуша
Зламані сакури у парку Івана Павла II на Сихові

Із 1 листопада у парку Івана Павла II вандали зламали 32 дерева сакури та червоної калини, минулого тижня тут пошкодили хрести Хресної дороги, а раніше облили зеленкою статую Матері Божої. Про це ZAXID.NET розповів парох храму Різдва Пресвятої Богородиці Орест Фредина.

Як інформує портал «Твоє місто», посилаючись на речника патрульної поліції Львівщини Мар'яна Шпитака, вночі патрульні будуть звертати особливу увагу на територію парку та біля церкви.

Нагадаємо, що у 2011 році біля храму Різдва Пресвятої Богородиці висадили 100 саджанців сакури. Минулого року там досадили ще 20 дерев в рамках святкування 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У львівських парках висадять понад 360 молодих дерев ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук