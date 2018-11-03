У парку Івана Павла II на Сихові вандали зламали 32 дерева

Зламані сакури у парку Івана Павла II на Сихові

Із 1 листопада у парку Івана Павла II вандали зламали 32 дерева сакури та червоної калини, минулого тижня тут пошкодили хрести Хресної дороги, а раніше облили зеленкою статую Матері Божої. Про це ZAXID.NET розповів парох храму Різдва Пресвятої Богородиці Орест Фредина.

Як інформує портал «Твоє місто», посилаючись на речника патрульної поліції Львівщини Мар'яна Шпитака, вночі патрульні будуть звертати особливу увагу на територію парку та біля церкви.

Нагадаємо, що у 2011 році біля храму Різдва Пресвятої Богородиці висадили 100 саджанців сакури. Минулого року там досадили ще 20 дерев в рамках святкування 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною.