На цій ділянці дороги часто трапляються ДТП

На небезпечному перехресті поблизу Тернополя запрацював світлофор. Пристрій регулювання дорожнього руху встановили близько семи років тому на міжнародній трасі М-19 на відрізку Тернопіль – Чернівці. А 8 червня цього року його увімкнули.

Світлофор запрацював на перехресті з поворотом на село Острів та до підприємства «Тернопільський м'ясокомбінат». На цій ділянці міжнародної траси є шість смуг зі швидкісним рухом. І за словами місцевих жителів виїхати з населеного пункту в напрямку Тернополя чи з фірми було вкрай важко. На цьому перехресті також траплялося чимало аварій, тому керівництво Великоберезовицької громади вже давно просило дорожників встановити на цій дорозі світлофор.

«З 8 червня 2023 року на трасі М-19 біля Тернополя працюватиме світлофор. Світлофор регулюватиме рух транспорту на перетині дороги М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" з вулицями Промисловою (веде до Тернопільського м'ясокомбінату) та Василя Ярмуша села Острів Великоберезовицької ОТГ. Світлофор був встановлений на прохання мешканців Великоберезовицької об’єднаної територіальної громади з метою підвищення безпеки руху на ділянці дороги міжнародного значення», – зазначили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини.

На цій ділянці дороги також облаштовані пішохідні переходи. Дуже часто люди йдуть на роботу на підприємства, або переходять дорогу, щоб дістатися до зупинки і сісти на автобус до Тернополя. Дорожники просять водіїв бути обачними і зважати, що від 8 червня цього року світлофор на міжнародній трасі тепер працюватиме постійно.