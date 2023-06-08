На міжнародній трасі біля Тернополя увімкнули світлофор
Дорожники пристрій регулювання встановили ще сім років тому, але увімкнули його лише тепер
На небезпечному перехресті поблизу Тернополя запрацював світлофор. Пристрій регулювання дорожнього руху встановили близько семи років тому на міжнародній трасі М-19 на відрізку Тернопіль – Чернівці. А 8 червня цього року його увімкнули.
Світлофор запрацював на перехресті з поворотом на село Острів та до підприємства «Тернопільський м'ясокомбінат». На цій ділянці міжнародної траси є шість смуг зі швидкісним рухом. І за словами місцевих жителів виїхати з населеного пункту в напрямку Тернополя чи з фірми було вкрай важко. На цьому перехресті також траплялося чимало аварій, тому керівництво Великоберезовицької громади вже давно просило дорожників встановити на цій дорозі світлофор.
«З 8 червня 2023 року на трасі М-19 біля Тернополя працюватиме світлофор. Світлофор регулюватиме рух транспорту на перетині дороги М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" з вулицями Промисловою (веде до Тернопільського м'ясокомбінату) та Василя Ярмуша села Острів Великоберезовицької ОТГ. Світлофор був встановлений на прохання мешканців Великоберезовицької об’єднаної територіальної громади з метою підвищення безпеки руху на ділянці дороги міжнародного значення», – зазначили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини.
На цій ділянці дороги також облаштовані пішохідні переходи. Дуже часто люди йдуть на роботу на підприємства, або переходять дорогу, щоб дістатися до зупинки і сісти на автобус до Тернополя. Дорожники просять водіїв бути обачними і зважати, що від 8 червня цього року світлофор на міжнародній трасі тепер працюватиме постійно.