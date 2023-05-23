Найулюбленіше місце дрифтерів – кільцева дорога на вул. Героїв Майдану

В Чернівцях з’явилося чимало водіїв, які дрифтують на кількох ділянках доріг. Патрульна поліція на цих місцях найближчим часом збільшать кількість патрулів.

В управлінні патрульної поліції в Чернівецькій області повідомили медіа Molbuk.ua, що однією з найбільш проблемних ділянок є кільцева дорога на вулиці Героїв Майдану. Лише нещодавно в соцмережі появилося чергове відео з дрифтом на цьому місці. Водій на авто BMW здійснив поворот на кільці, не впорався з керуванням і влетів в огорожу. У ДТП ніхто не постраждав, але, за словами інспекторів, такого водія притягнули до відповідальності.

За дрифт також мають відповідати й інші кермувальники, які не зважають на правила дорожнього руху. Однак щоб це зробити, необхідно зібрати достатньо доказів. Тому патрульні інспектори просять повідомляти про такі випадки одразу.

«Проблема в тому, що очевидці не телефонують на спецлінію 102, коли бачать такі дії водіїв, а роблять фото та відео і через деякий час викладають в соцмережі. Затримати таких водіїв складно», – зазначили в управлінні патрульної поліції в Чернівецькій області.

У травні цього року правоохоронці затримали одного водія-дрифтера. Чоловік за кермом BMW дрифтував на кільцевій дорозі, не впоравшись з керування, в'їхав в огорожу. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.

Подібний випадок також трапився у серпні 2019 року. Тоді водій автомобіля Lexus влаштував дрифт на кільці, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з двома припаркованими мікроавтобусами.