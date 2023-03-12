36-річний водій хотів втекти з місця події та поводився неадекватно

У центрі Львова п’яний водій протаранив шлагбаум, делініатори та вїхав у зелену зону. ДТП трапилися вночі 12 березня. Поліцейські склали на нього чотири адміндокументи.

«Сьогодні близько 2-ї години ночі водій автомобіля KIА, прямуючи вулицею Лесі Українки, збив шлагбаум і продовжив рух. Невдовзі збив делініатори і в’їхав у кущі на вулиці Івана Гонти. Спроби виїхати звідти були марними», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Очевидець події викликав поліцію. Інспектори помітили у водія ознаки сп’яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,20 проміле алкоголю у крові.

За словами поліцейських, 36-річний чоловік невпевнено тримався на ногах, хотів піти з місця події, поводився неадекватно. Для складання адміністративних матеріалів його супроводили відділ поліції.

На нього оформили протоколи: за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), а також протокол затримання. Окрім того, на нього винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (відсутність необхідних документів для керування транспортними засобами).