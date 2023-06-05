На дорозі облаштували три такі амортизаційні системи

На Буковині на міжнародній трасі, яка Сторожинець – КПП «Красноїльськ» облаштували три амортизаційні «демпферні системи». Ці спеціальні пристрої допоможуть зменшити наслідки при серйозних лобових ДТП.

Ремонти на автошляху Сторожинець – КПП «Красноїльськ», який веде до кордону з Румунією, розпочалися ще минулого року. В 2022 році був виконаний основний комплекс робіт. Дорожники забезпечили повноцінний проїзд до новозбудованого пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус». Цього року продовжили поліпшувати автосполучення за європейськими стандартами. Зокрема облаштували спеціальні амортизаційні пристрої, які допоможуть зменшити смертність при складних аваріях.

«Зараз на дорозі працівники влаштовують систему водовідведення, укріплюють кювети, монтують бортовий камінь та виконують роботи з планування узбіч. Вже встановили парапетне огородження, а на найбільш аварійно-небезпечних ділянках дороги до КПП "Красноїльськ" — три амортизаційні пристрої "демпферні системи"», — повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини.

Дорожники розповіли, що «демпферна система» — це металева конструкція, спроєктована і виготовлена так, що здатна утримувати авто контрольованим при лобовому зіткненні. Як наслідок автомобіль не перекинеться, не виїде в інший бік і не зіштовхнеться з іншим транспортом.

Також встановили 11 кінцевих систем «терміналів», які слугують для зменшення травмування чи смертності при аваріях. Це огородження дорожнього металевого відбійника. При зіткненні з «терміналом» чи «демпфером» автомобіль поступово зупиняється й елементи конструкції не прошивають його і тим самим не травмують водія чи пасажирів.