У Болгарії на морському узбережжі неподалік Варни знайшли уламки безпілотника, повідомило вранці в понеділок, 18 вересня, Міністерство оборони Болгарії.

«Модульний загін зі знешкодження боєприпасів на Варненській військово-морській базі був задіяний сьогодні рано вранці після повідомлення про виявлену частину безпілотника з прикріпленим до нього предметом, що нагадує боєприпас. Об'єкт було виявлено сьогодні вночі в районі човнового причалу в Тюленово», – сказано в повідомленні.

Тюленово розташоване на чорноморському узбережжі, на північному сході країни за 60 кілометрів від Варни. Найближче велике румунське місто – Констанца – розташоване за 75 кілометрів на північ. Ізмаїл Одеської області, портову інфраструктуру якого атакує російська армія, розташований за 210 кілометрів на північ від Тюленово.

Інформації про походження безпілотника та припущень щодо того, як він потрапив на територію Болгарії наразі немає.

Нагадаємо, що за останні тижні в Румунії вже тричі знаходили уламки дронів-камікадзе, якими Росія атакує зернову та портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. Водночас румунська влада і НАТО, членом якого є Румунія, заявляють про відсутність небезпеки для громадян, а також про те, що немає ознак навмисного нападу Росії на Румунію.