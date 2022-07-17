На об’їзній Львова під час руху загорілась вантажівка
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Займання виникло в моторному відсіку вантажівки
Вночі рятувальники гасили пожежу вантажівки, яка загорілася під час руху на кільцевій дорозі Львова. Займання виникло у великовантажному автомобілі MAN в с. Пасіки-Зубрицькі 17 липня близько 04:20.
«Водій автомобіля під час руху побачив, як з-під капоту вантажівки почав вибиватись дим. До прибуття рятувальників чоловік за допомогою вогнегасника намагався ліквідувати займання», – повідомили у ДСНС Львівщини.
Пожежу загасили о 05:12. Вогонь знищив моторний відсік. Ні водій, ні інші учасники дорожнього руху не постраждали.
До ліквідації пожежі залучали 6 рятувальників.
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