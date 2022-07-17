Займання виникло в моторному відсіку вантажівки

Вночі рятувальники гасили пожежу вантажівки, яка загорілася під час руху на кільцевій дорозі Львова. Займання виникло у великовантажному автомобілі MAN в с. Пасіки-Зубрицькі 17 липня близько 04:20.

«Водій автомобіля під час руху побачив, як з-під капоту вантажівки почав вибиватись дим. До прибуття рятувальників чоловік за допомогою вогнегасника намагався ліквідувати займання», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежу загасили о 05:12. Вогонь знищив моторний відсік. Ні водій, ні інші учасники дорожнього руху не постраждали.

До ліквідації пожежі залучали 6 рятувальників.