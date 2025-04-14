Зіткнулися дві вантажівки та мікроавтобус

У понеділок вранці, 14 квітня, біля населеного пункту Камʼянопіль, що на автодорозі М-06 Київ - Чоп, сталася ДТП з потерпілими за участю двох вантажівок та мікроавтобуса. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.



«Дві смуги для руху транспорту перекриті. Обʼїзд здійснюється через заправну станцію. На місці події працюють відповідні служби», – йдеться в повідомленні поліції.



Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.