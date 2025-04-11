Внаслідок ДТП пенсіонера з травмами госпіталізували у реанімацію

На трасі Київ-Чоп біля Стрия на Львівщині мікроавтобус збив пенсіонера, який через отримані травми потрапив у реанімацію. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

За даними поліції, аварія трапилась 10 квітня близько 04:30 на трасі Київ-Чоп у селі Гірне Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 22-річний житель Закарпатської області, наїхав на пішохода, 73-річного мешканця Стрийського району. Внаслідок ДТП пенсіонера з травмами госпіталізували у реанімацію.

За фактом ДТП слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.