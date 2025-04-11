Аварія сталась біля села Малі Передримихи Львівського району

Яворівський райсуд Львівщини виніс вирок водію, який у нетверезому стані вчинив смертельну ДТП та пішки втік, не надавши допомогу потерпілому. Мешканець Львівщини отримав шість років тюрми, його також зобов’язали виплатити мільйон гривень компенсації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, аварія трапилась ввечері 3 вересня 2024 року на дорозі Жовква – Кам’янка-Бузька, біля села Малі Передримихи. Сергій Ходаковський керував вантажним авто Mercedes-Benz 508 у нетверезому стані (1,8 проміле) та спричинив зіткнення з мотоциклом Suzuki Boulevard. Після зіткнення водій пішки втік з місця ДТП, покинувши авто. Він не надав допомоги 45-річному мотоциклісту, який загинув від отриманих травм.

Щодо водія вантажівки порушували кримінальні справи за фактом вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані та через залишення потерпілого у небезпеці. У суді Сергій Ходаковський визнав свою провину та заявив, що розуміє обов’язок надати допомогу потерпілому, а свою втечу з місця ДТП пояснює тим, що злякався.

Судячи із фото поліції, мотоцикл після ДТП загорівся

Родичі загиблого мотоцикліста просили стягнути близько 4 млн грн із обвинуваченого для матері та у інтересах неповнолітнього сина, ще близько 400 тис. грн вони хотіли отримати від страхової компанії.

Суддя розглянув матеріали справи, дослідив усі покази та позиції учасників. Він визнав обвинуваченого винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши покарання – шість років тюрми з десятирічною забороною керувати транспортними засобами. Його зобов’язали виплатити мільйон гривень компенсації родичам загиблого, ще 380 тис. грн має виплатити страхова компанія. Вирок ще можна оскаржити.