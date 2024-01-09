Стовп вітрогенератора зламався біля основи та завалився.

На Одещині, де другий день триває негода, від сильного вітру впав вітрогенератор. На відео, оприлюдненому у понеділок, 8 січня, у прес-службі Міненерго, видно, як стовп вітрогенератора зламався біля основи та завалився.

«Внаслідок складних погодних умов сьогодні у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор. Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає», – повідомили у прес-службі Міненерго.

На відео видно, як вітрогенератор завалився на бік. У конструкції не витримала основа, яка зігнулася біля землі.

За даними Кабміну, через погані погодні умови на Одещині знеструмлено 279 населених пунктів. Згодом у Міненерго уточнили, що станом на ранок 9 січня на Одещині знеструмлено 268 населених пунктів.

Енергомережі через шквальний вітер, холод та дощ зі снігом сильно обледеніли. Загалом в Україні через погіршення погоди без електроенергії залишилися понад 157 тис. громадян у 1025 населених пунктах.