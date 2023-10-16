Поліцейські викопують тіло 41-річного чоловіка з ями, яка була призначена для встановлення вітряка

В селі Нерубайське Одеської області 84-річний чоловік застрелив свого онука, а на запитання про місце його перебування розповідав, що той пішов служити в ЗСУ. Вбивство сталося ще наприкінці квітня, а 16 жовтня поліція Одещини повідомила, що справу чоловіка передали до суду.

За інформацією поліції Одещини, родичі постійно конфліктували, і коли наприкінці квітня онук вчергове навідався до дідуся, між ними знову виникла сварка. Під час суперечки літній чоловік схопив свою мисливську помпову рушницю і двічі вистрілив в онука. Від отриманих поранень той загинув на місці.

«Щоб приховати сліди злочину, пенсіонер закопав небіжчика у яму, яка була підготовлена на подвір’ї для встановлення вітряка. А усім, хто питав за чоловіка, казав, що той збирався йти служити у Збройні сили України, і, мабуть, таки пішов», – сказано в повідомленні.

У червні поліція викрила 84-річного жителя Нерубайського у тому, що саме він застрелив свого онука. Він не відразу зізнався у вбивстві, але після того, як правоохоронці зібрали докази, пояснив, що накопичив багато образи на онука, бо той постійно вживав алкоголь і виносив з дому майно.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели низку експертиз та інші слідчі дії. Після збору доказів цю справу передали до суду. Йому загрожує позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років. Наразі 84-річний чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.