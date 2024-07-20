Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі

На Одещині правоохоронці затримали міського голову одного з населених пунктів області, який намагався заволодіти базою відпочинку на узбережжі Чорного моря. Очолюючи злочинне угруповання, посадовець насильно змусив власницю бази відмовитися від корпоративних прав на неї, повідомили у пресслужбі СБУ у суботу, 20 липня.

За даними правоохоронців, мер одного з міст Одещини організував банду та силою змусив відмовитися від прав на одну з баз відпочинку її власницю, яка мала 50% корпоративних прав. Після того, як мер знайшов покупців активів чорноморської бази, він та його угруповання намагалося забрати решту прав у жінки, погрожуючи насильством їй та її родині.

«За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити “віджату” турбазу на потенційних покупців» – повідомили у пресслужбі СБУ.

До слова, 19 липня одеський ресурс «Думська» повідомив, що СБУ затримала міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана, висуванця від колишньої «ОПЗЖ». За даними журналістів, посадовця затримали під час обшуків у будівлі мерії. Зазначимо, на фото із затримання посадовця видно герб Білгород-Дністровського на Одещині. Втім, правоохоронці не уточнюють імені зловмисника.

Віталій Граждан у своєму кабінеті

Раніше Граждан був притягнутий до кримінальної відповідальності насильство щодо працівників правоохоронних органів та умисне завдання їм тілесних ушкоджень. У 2022 році «Суспільне» повідомило, що Граждан побився з головою районної ради Білгород-Дністровського району Григорієм Мельниченком.

Правоохоронці затримали мера міста, коли той отримував 30 тис. доларів завдатку за купівлю туристичної бази. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання передачі прав на майно з погрозою насильства за змовою). Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання меру міста запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників злочину.