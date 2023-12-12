На Житомирщині СБУ затримала депутата-рекетира
Група злочинців разом із депутатом погрожували військовому та його вагітній дружині
Співробітники Служби безпеки України затримали депутата міської ради Коростишева на Житомирщині. За даними слідчих політик, входив до злочинного угрупування регіону. Як повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 12 грудня, злочинці вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити – викрадали їх та відвозили до спеціально облаштованих катівень у місті.
Слідчі встановили, що від дій рекетирів постраждали щонайменше 30 сімей. Серед них – родина військовослужбовця ЗСУ. Бандити погрожували військовому, що покалічать його вагітну дружину, якщо той не заплатить їм 190 тис. грн.
У серпні та вересні 2023 року правоохоронці затримали десятеро учасників злочинної організації у тому числі її ватажка – «смотрящого» за Коростишевом. Зараз слідчі встановили, що до угрупування був причетний і депутат міськради Коростишева, який раніше обіймав посаду віце-мера міста.
«За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та вибивав з них гроші. Встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити гроші до приміщення міськради. Крім того, посилаючись на власні “зв’язки” у різних держустановах, він «застерігав» потерпілих від звернень до правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.
Депутата затримали співробітники СБУ та провели обшуки у його помешканні та робочому кабінеті. У політика виявили мобільний телефон комп’ютери та флеш-накопичувачі з доказами незаконних дій. Крім того, у нього знайшли чорнові записи із нібито боргами постраждалих.
Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань, та вимагання, вчинене повторно. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
У СБУ імʼя депутата не називають, але за даними джерел «Української правди» йдеться про депутата Коростишівської міськради від «Радикальної партії Олега Ляшка» Михайла Лукомського.
Також правоохоронці повідомили «смотрящому» про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, зараз він перебуває у слідчому ізоляторі. Решті учасникам угруповання також інкримінується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.