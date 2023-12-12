Депутат міськради на Житомирщині виявився рекетиром

Співробітники Служби безпеки України затримали депутата міської ради Коростишева на Житомирщині. За даними слідчих політик, входив до злочинного угрупування регіону. Як повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 12 грудня, злочинці вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити – викрадали їх та відвозили до спеціально облаштованих катівень у місті.

Слідчі встановили, що від дій рекетирів постраждали щонайменше 30 сімей. Серед них – родина військовослужбовця ЗСУ. Бандити погрожували військовому, що покалічать його вагітну дружину, якщо той не заплатить їм 190 тис. грн.

У серпні та вересні 2023 року правоохоронці затримали десятеро учасників злочинної організації у тому числі її ватажка – «смотрящого» за Коростишевом. Зараз слідчі встановили, що до угрупування був причетний і депутат міськради Коростишева, який раніше обіймав посаду віце-мера міста.

«За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та вибивав з них гроші. Встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити гроші до приміщення міськради. Крім того, посилаючись на власні “зв’язки” у різних держустановах, він «застерігав» потерпілих від звернень до правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

Депутата затримали співробітники СБУ та провели обшуки у його помешканні та робочому кабінеті. У політика виявили мобільний телефон комп’ютери та флеш-накопичувачі з доказами незаконних дій. Крім того, у нього знайшли чорнові записи із нібито боргами постраждалих.

Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань, та вимагання, вчинене повторно. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У СБУ імʼя депутата не називають, але за даними джерел «Української правди» йдеться про депутата Коростишівської міськради від «Радикальної партії Олега Ляшка» Михайла Лукомського.

Також правоохоронці повідомили «смотрящому» про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, зараз він перебуває у слідчому ізоляторі. Решті учасникам угруповання також інкримінується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.