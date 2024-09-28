На ремонті шкільного укриття з бюджету розікрали 350 тис. грн

На Одещині правоохоронці затримали начальницю відділу селищної ради. За даними слідчих, вона уклала з підрядником договір на ремонт шкільного укриття за штучно завищеною вартістю. Про це у суботу, 28 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Слідчі встановили, приватне підприємство, відповідно до укладеного договору, здійснювало ремонт та роботи з облаштування укриття в одній зі шкіл на Одещині.

Проте, підрядник вніс до офіційної документації неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Водночас керівниця відділу селищної ради підписала неправдиві документи. Таким чином на рахунки приватного підприємства перевели зайвих 350 тис. грн з бюджету.

Посадовиці селищної ради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Жінці загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Зазначається, що на початку вересня підозру отримав і підрядник. Його підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у лютому 2024 року у Дніпропетровській області правоохоронці викрили схему з привласнення грошей, які призначалися для закупівлі модульних укриттів для школярів. Чиновники області розікрали 5,4 млн грн.