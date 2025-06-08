На Одещині внаслідок смертельної аварії загинула 41-річна жінка та двоє її дітей

У неділю, 8 червня, в Ізмаїльському районі Одеської області сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 41-річна жінка та двоє її дітей. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Аварія сталась вранці біля селища Катлабуг. За даними правоохоронців, 37-річний водій автомобіля «ВАЗ» не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та врізався у дерево біля узбіччя. У автомобілі окрім чоловіка перебували його 41-річна дружина та троє їхніх дітей чотирьох місяців, 12 та 15 років.

«На превеликий жаль, жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули. 12-річну дитину з батьком госпіталізували. В лікарні у водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан спʼяніння», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини смертельної ДТП. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, уважно слідкувати за ситуацією на дорозі, не перевищувати дозволену швидкість», – наголосили поліцейські.

Нагадаємо, 2 червня у Луцьку сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з вантажівкою загинули 34-річний водій автомобіля Opel та його дружина. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали травми.