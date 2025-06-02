Смертельна аварія сталася вранці 2 червня на вулиці Львівській у Луцьку

Вранці 2 червня на вулиці Львівській у Луцьку сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з вантажівкою загинули 34-річний водій автомобіля Opel та його дружина. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, водій Opel під час виїзду з другорядної дороги на головну непропустив вантажівку Scania та зіткнувся з нею. У результаті аварії він та 40-річна пасажирка – загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, травмувалися.

«Хлопчика госпіталізували, а дівчинку після надання медичної допомоги відпустили додому», – зазначають правоохоронці.

На місці працюють слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області, які розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило загибель кількох людей).