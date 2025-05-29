Смертельна аарія сталася 29 травня на Вінницькому шосе у Хмельницькому

У четвер, 29 травня, у Хмельницькому сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду вантажівки загинула 69-річна жінка. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Аварія сталася близько 12:00 на вулиці Вінницьке шосе. За даними слідства, 32-річний водій вантажівки DAF під час виїзду з будівельного майданчика в напрямку пішохідного переходу збив 69-річну жінку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від тьох до восьми років позбавлення волі.