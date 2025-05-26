Поліцейські розшукали винуватця ДТП завдяки камерам спостереження

Правоохоронці затримали 28-річного водія автомобіля Chery Amulet, який збив двох жителів Хмельниччини та втік. Один із потерпілих від отриманих травм помер, а інший – перебуває в лікарні. Тепер винуватцю ДТП загрожує до десяти років тюрми, повідомила 26 травня пресслужба поліції області.

Аварія сталася вночі 23 травня в селищі Білогір’я Шепетівського району. За даними слідства, на вулиці Шевченка водій легковика збив двох пішоходів, після чого втік з місця події. Один з пішоходів, 49-річний місцевий житель, від отриманих травм помер. Його 44-річного товариша з травмами госпіталізували до хірургічного відділення місцевої лікарні.

За уламками, які залишилися на місці ДТП, правоохоронці визначили марку авто – Chery Amulet чорного кольору. Переглянувши відео з камер спостереження, поліцейські встановили маршрут руху та з’ясували номерний знак транспортного засобу, а незабаром розшукали і затримали самого водія. Ним виявився 28-річний житель Білогірщини. Пошкоджений автомобіль у чоловіка вилучили.

«Лікарі провели освідування затриманого водія на стан сп’яніння. Вміст алкоголю в його організмі у вісім разів перевищував допустиму норму», – зазначають поліцейські.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.