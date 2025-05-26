Під час заїзду на автомийку водій маршрутки не пропустив мотоцикліста, який їхав у зустрічному напрямку

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 57-річному водію маршрутки, який збив на смерть мотоцикліста у мікрорайоні Ракове. Експертиза довела, що ДТП сталася через перевищення швидкості мотоциклістом, тож обвинуваченого виправдали.

Як йдеться у вироку від 12 травня, аварія трапилася 1 червня 2018 року на вулиці Пілотській в Хмельницькому. Близько 19:10 водій маршрутного таксі №50 сполученням «вул. Волочиська – вул. Заводська» Сергій Баранюк під час заїзду на територію автомийки не пропустив мотоцикліста, який їхав у зустрічному напрямку, внаслідок чого вони зіткнулися. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

У суді Сергій Баранюк заперечив свою провину. Він зауважив, що перед поворотом до автомийки перед ним раптово виїхав мотоцикліст – він почув гуркіт мотору, загальмував і тоді відбувся удар. Згідно з висновком судово-медичної екпертизи, потерпілий їхав зі швидкістю 138,8 км/roд при допустимій нормі 50 км/год.

Суддя Андрій Місінкевич визнав Сергія Баранюка невинуватим за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) та виправдав його. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.