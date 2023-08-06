Рятувальники працюють на березі в Одеській області, де вранці 6 серпня стався зсув ґрунту

У селі Фонтанка-2 неподалік Одеси на морському узбережжі вранці в неділю, 6 серпня, стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик.

«Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину. Хлопчик помер до приїзду швидкої та рятувальників», – сказано в повідомленні поліції Одещини.

На місце інциденту виїхали рятувальники. Вони розбирають землю, щоб переконатися, що під завалом більше нікого немає.

Як повідомили в ДСНС, тіло хлопчика з-під завалів дістали його рідні після того, як почули гуркіт. Однак на той момент хлопчик був вже мертвим.

Нагадаємо, внаслідок масштабного зсуву ґрунту в грузинському курортному селищі Шові, який стався 3 серпня, загинула українська медійниця Аліна Поліковська. Тіла її чоловіка і трьох дітей шукають. Загалом вже відомо про 17 загиблих.