На окупованих територіях Донбасу бойовики незаконно утримують 184 людини, – СБУ

На окупованих територіях Донбасу проросійські бойовики незаконно утримують 184 людини. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на СБУ.

«У рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, за даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб в районі здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях станом на 20.01.2020 запитуються як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях – 184 людини», – йдеться в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною та контрольованими Росією донецькими та луганськими бойовиками. На підконтрольну територію повернулися 76 громадян. Своєю чергою на тимчасово окуповані території доставили 127 осіб, 14 відмовилися повертатися до бойовиків.

У понеділок, 20 січня, стало відомо про те, що Офіс генпрокурора відкрив 14 справ за свідченнями звільнених українців.