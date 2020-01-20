Офіс Генпрокурора відкрив 14 кримінальних справ за свідченнями звільнених полонених

У своїх свідченнях звільнені полонені повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням та катування боку представників незаконних збройних формувань «ДНР» і «ЛНР»

СуспільствоАнна Журба, сьогодні, 17:01860

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Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора за результатами допитів звільнених 29 грудня 2019 року полонених зареєстрували 14 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомляє прес-центр Офісу, у своїх свідченнях звільнені полонені повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку представників незаконних збройних формувань «ДНР» і «ЛНР» та їхніх спільників. Досудове розслідування доручили слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

«Обставини вчинення зареєстрованих злочинів та осіб, які їх скоїли, будуть встановлюватися в межах об’єднаного кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації, службовими особами ЗС РФ, членами незаконних збройних організацій «ДНР» і «ЛНР», вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими», – йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора додають, що наразі вже встановлено 160 місць ув’язнень на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як інформував ZAXID.NET, 29 грудня завершився обмін полоненими з бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР». Україна повернула 76 своїх полонених. За словами представниці України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську Валерії Лутковської, у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.

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