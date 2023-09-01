На окупованій частині Запоріжжя росіяни спалюють своїх солдатів у свинарнику
Імпровізований крематорій облаштували у свинарнику селища Пришиб
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Російські військовослужбовці спалюють тіла своїх загиблих у свинарнику на тимчасово окупованій території. Свинарник, де знищують рештки, розташований в окупованій частині Запоріжжя, повідомили кримські партизани руху «Атеш» у п'ятницю, 1 вересня.
За даними інформатора партизанського руху, у селищі Пришиб, розташованому на лівобережжі Запорізької області, окупанти облаштували імпровізований крематорій у свинарники, куди звозять тіла загиблих російських військовослужбовців. Селище розташоване за 5 км від тимчасово окупованої Михайлівки та за 40 км від Мелітополя.
«Туди часто у свинарник заїжджають вантажівки "Урал" з написами "200" на лобовому склі, після чого звідти починає йти дим. Місцевим розповідають, що спалюють свиней. Раніше те місце було обстріляне їхньою ж артилерією, після чого звідти йшов дим і сморід горілого м'яса», – повідомили у прес-службі партизанського руху.
Нагадаємо, в лютому 2023 року прес-служба Генштабу повідомила, що окупанти облаштували мобільний крематорій на біоТЕС у Токмаку. На окупованій території тіла спалюють, щоб приховати реальну кількість загиблих росіян. Місцеві мешканці скаржаться на сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.
Зазначимо, втрати російських військових у війні проти України сягнули понад 260 тис. особового складу. Актуальну статистику про втрати техніки та живої сили окупантів можна переглянути тут.