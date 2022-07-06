На окупованій частині Запоріжжя за кілька днів зруйнували два мости
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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У Запорізькій області зруйнували другий за кілька днів міст між тимчасово захопленими Мелітополем і Токмаком, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
«Між Мелітополем та Токмаком “втомився” черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке», – написав він у Telegram у середу, 6 липня.
Додамо, що 3 липня між Мелітополем та Токмаком підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли поїзди зі зброєю.
Також у ніч на 3 липня ЗСУ завдали потужного удару по мелітопольському аеродрому, де росіяни розташували військову базу і командний пункт. Мер Мелітополя Іван Федоров 5 липня повідомляв, що внаслідок цього удару загинули понад 200 окупантів.
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