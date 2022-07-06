У Запорізькій області зруйнували другий за кілька днів міст між тимчасово захопленими Мелітополем і Токмаком, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Між Мелітополем та Токмаком “втомився” черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке», – написав він у Telegram у середу, 6 липня.

Додамо, що 3 липня між Мелітополем та Токмаком підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли поїзди зі зброєю.

Також у ніч на 3 липня ЗСУ завдали потужного удару по мелітопольському аеродрому, де росіяни розташували військову базу і командний пункт. Мер Мелітополя Іван Федоров 5 липня повідомляв, що внаслідок цього удару загинули понад 200 окупантів.