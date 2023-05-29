Крім цього, з вул. Професорської до вул. Бандери облаштують сходи

На перехресті вулиць Бандери і Чупринки у Франківському районі Львова встановлять облаштують пішохідний перехід із острівцем безпеки. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху на засіданні 17 травня.

Йдеться про ділянку дороги у районі перехрестя вулиць Бандери і Чупринки, де острівцем безпеки планують розділити потоки зустрічного транспорту. В межах реконструкції вул. Бандери, ЛКП «Львівавтодор» має погодити влаштування пішохідного переходу з острівцем безпеки з врахуванням нормативної відстані від зупинки та з можливістю об’їзду. Крім цього, з вул. Професорської до вул. Бандери облаштують сходи.

Нова схема ОДР на перехресті вул. Бандери – Чупринки

Зазначимо, що вулицю Бандери повністю відкрили після ремонту 28 грудня 2021 року. В межах проекту ще триває облаштування транспортного хабу на перехресті вул. Чупринки та Бандери, а також завершують роботи на підпірній стінці, яку перетворили на схил.