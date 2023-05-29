На вул. Пластовій у Львові за зверненням мешканців облаштують велосмуги. Також велосмуги з’являться на вул. Козельницькій. Відповідні рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху на засіданнях 17 і 19 травня.

Йдеться про ділянку вул. Пластової від вул. Зубрицького до вул. Польової. Личаківська районна адміністрація має до 15 липня встановити відповідні знаки та нанести нову розмітку. Крім цього, за рішенням комісії, при ремонті покриття проїжджої частини на вул. Пластовій велосмуги облаштують ще й на ділянці від вул. Польової до вул. Богданівської. Термін виконання комісія не визначала.

Нові ділянки велосмуг позначені зеленим кольором

До 3 липня велосмуги мають облаштувати на вул. Козельницькій. Сихівська районна адміністрація має встановити дорожні знаки та нанести відповідну розмітку.

Схема велосмуг на вул. Козельницькій

Нагадаємо, раніше комісія погодила облаштування нової велоінфраструктури на Новому Львові. Зокрема велосмуги з’являться на вул. Литвиненка (від вул. Віденської до вул.Панаса Мирного), на вул. Віденській (від вул. Литвиненка до вул. Угорської) та вул. Панаса Мирного (від вул. Угорської до вул. Козельницької).