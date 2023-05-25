Реорганізувати рух на трьох вулицях Львова планують до кінця червня

На трьох вулицях у Франківському районі Львова реорганізують рух. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху 17 травня.

За рішенням комісії на ділянках вулиць Глибока, Новий Світ, Японська запровадять односторонній рух. Йдеться про ділянки на вул. Глибокій, від вул. Київської в напрямку до вул. Бандери, вул. Новий Світ, від вул. Чупринки в напрямку до вул. Єфремова, та вул. Японська, від вул. Єфремова в напрямку до вул. Глибокої.

За словами керівника міського управління вуличної інфраструктури Павла Сирватки, зараз при двосторонньому русі проїзд на цих вулицях часто ускладнений. Зокрема, машинам складно роз’їхатися, часто водії, намагаючись розминутися із зустрічнимии автомобілями, пошкоджують запарковані автомобілі.

У Франківській районній адміністрації наголосили, що односторонній рух на вказаних ділянках вулиць мають впровадити до кінця червня, після погодження схеми у патрульній поліції та встановлення відповідних дорожніх знаків.

Нова схема на вулицях Глибокій, Новий Світ та Японській враховує чинну організацію одностороннього руху на сусідніх вулицях Єфремова, Коновальця, Старицького.