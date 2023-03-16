З середини наступного тижня, з 23 березня, у центрі Львова на вул. Академіка Богомольця змінять організацію дорожнього руху. Таке рішення затвердила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

«Сам напрямок руху залишиться незмінним, зміниться тільки смуга, якою рухається транспорт. Відповідно, перенесуть і місця для паркування – з непарної на парну сторону вул. Богомольця», – повідомили у п’ятницю, 16 березня, у Львівській міськраді за підсумками засідання.

В управлінні вуличної інфраструктури ЛМР просять водіїв звернути увагу на зміну організації руху і з 23 березня паркувати свої авто вже за новою схемою.

«На парній стороні кількість місць для паркування збільшиться на п’ять місць. Адже тут є можливість залишати автівки вздовж всієї вулиці. Бо з протилежного боку є заїзди в двори. А, за правилами, паркуватися впритул до цих заїздів не можна», – пояснив керівник управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Зазначимо, рух на цій вулиці – односторонній, транспорт рухається з вул. Костя Левицького у напрямку вул. Івана Франка. Інша смуга відведена під безоплатне, станом на зараз, паркування.