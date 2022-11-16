Потерпіла померла під час надання медичної допомоги

На залізничному переїзді у Чернівцях автодрезина збила 60-річну жінку, яка переходила колію на червоний сигнал світлофора. Мешканка Чернівців отримала численні травми і померла під час надання медичної допомоги. Поліція встановлює обставини інциденту.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася у вівторок, 15 листопада, на вулиці Заводській у Чернівцях. За даним правоохоронців, жінка переходила залізничну колію на заборонений сигнал світлофора.

«45-річний машиніст автодрезини допустив наїзд на пішохідку, яка переходила регульований залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок аварії 60-річна чернівчанка отримала численні тілесні ушкодження та під час надання їй медичної допомоги померла», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Триває досудове розслідування.