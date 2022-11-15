Обох водіїв із деформованих салонів діставали рятувальники

На трасі «Луцьк-Володимир» сталась аварія за участю автомобілів Ford та Opel, у якій загинули двоє водіїв. Наразі невідомо, хто саме з них спричинив зіткнення. 60-річний водій Ford загинув на місці аварії, а 21-річний нацгвардієць, який був за кермом Opel, згодом помер у лікарні.

Аварія сталась близько 21:30 у понеділок, 14 листопада, повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця теруправління Державного Бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель. На трасі «Луцьк-Володимир», біля села Великий Окорськ Затурцівської громади зіткнулись два автомобілі.

«За кермом одного авто перебував 21-річний нацгвардієць, а іншого – 60-річний мешканець Харкова. Внаслідок аварії 60-річний водій загинув на місці події, пасажирка цього авто травмувалася», – зазначила Тетяна Муравель.

Обидва автомобілі внаслідок зіткнення отримали серйозні ушкодження, водіїв затиснуло в салонах. Відтак на місце викликали рятувальників. «За допомогою гідравлічного розтискача рятувальники визволили травмованого водія й передали медикам, а тіло загиблого за допомогою гідравлічного розтискача з гідравлічною станцією деблокували працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини. Врятованого водія й пасажирку медики госпіталізували до медзакладів Луцька», – повідомляє прес-служба волинських рятувальників.

Щоправда, від отриманих травм 21-річний постраждалий нацгвардієць згодом помер у лікарні. Також у медзакладі перебуває пасажирка автомобіля Ford, про її стан наразі нічого не відомо.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Чи перебував хтось із водіїв у стані сп'яніння, з'ясують судмедексперти.