Йдеться про будівництво приватного дитсадка і школи поруч із новобудовою

У мікрорайоні Під Голоском будівельна компанія «Лев Девелопмент Інвест» збудує приватну школу і дитсадок. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 30 січня.

Йдеться про будівництво освітнього комплексу зі школою, дитсадком і спорткомплексом на ділянці площею 0,38 га. У дворі освітнього комплексу також облаштують ігрові майданчики для дітей різного віку та занять фізкультурою.

Загальна площа будівлі становить 1840 м². Складається вона з трьох блоків висотою 2-3 поверхи, які впишуть у природний рельєф. Крім цього, школа матиме власне укриття на 300 м².

За словами головного архітектора Львова, забудовник надав гарантійний лист, що навчальний заклад завершать не пізніше, ніж житлову забудову. І школа, і садок будуть приватними.

ТзОВ «Лев Девелопмент Інвест». Компанія зареєстрована в березні 2023 року, її директором та бенефіціаром вказаний львів’янин Василь Левицький – співвласник низки будівельних компаній, зокрема «Лев Девелопмент».