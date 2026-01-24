Йдеться про забудову ділянки біля гуртожитків Львівської академії друкарства

У мікрорайоні Під Голоском у Львові збудують новий житловий комплекс на чотири багатоповерхівки різної висотності. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 23 січня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Під Голоском, 27 площею 1,27 га, яку у 2009 році Львівська міська рада за 4,9 млн грн продала ТзОВ «Центр друку» для обслуговування друкарні. Багато років за цією адресою працювала друкарня «Домен-друк».

Натомість тут планують збудувати комплекс багатоквартирних житлових будинків із вбудованою комерцією, що складатиметься з чотирьох будинків різної поверховості – 6-10 поверхів.

«Основна маса – це шестиповерхові будинки. Окремі висотні акценти, їх є три, які вищої поверховості», – повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація забудовника

Між будинками запланували широкі подвірʼя та прогулянкові алеї. Також забудовник надав гарантійні листи про облаштування скверу парку поруч та фінансування будівництва комунальної школи, проєкт якої обрали на архітектурному конкурсі у 2021 році.

ТзОВ «Центр друку» зареєстроване у 1999 році та займається орендою нерухомості. Компанія входить в корпоративну групу «Домен», головним бенефіціаром якої є Олександр Дранов. Йому належить низка компаній, що займаються поліграфічним бізнесом.