Йдеться про будівництво житла на вул. Грузинській

Уздовж колій неподалік залізничного вокзалу у Львові збудують новий житловий комплекс із багаторівневим паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 23 січня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Грузинській, 18-25, де розташовані гаражі та закинуте виробництво. Тут планують збудувати 6-8-поверхові житлові будинки з комерцією та окремим багаторівневим паркінгом на місці гаража.

Також забудовник має передати в комунальну власність приміщення площею 312 м² в одній з багатоповерхівок і відремонтувати частину вул. Грузинської на відтинку, що прилягає до ЖК.

Візуалізація забудови на вул. Грузинській

Замовником будівництва є ТзОВ «Інвестиції УП», якому належить майно на ділянці забудови. У 2024 році Львівська міськрада відсудила в компанії понад 135 тис. грн боргу за користування землею без відповідних документів. У 2025 році депутати передали компанії в оренду три ділянки.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Інвестиції УП» зареєстроване понад 25 років тому у селі Новий Яр на Яворівщині. Компанія займається техобслуговуванням авто та належить львівському підприємцю Олегу Гриніву. Йому належить ще низка будівельних та автомобільних компаній у Львові та області.