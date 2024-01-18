Червоним позначені спірні ділянки на вул. Грузинській у Львові

Господарський районний суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Інвестиції УП» виплатити Львівській міській раді понад 510 тис. грн за користування трьома земельними ділянками неподалік залізничного вокзалу. Компанія орендувала землю в міста, однак із 2020 року перестала сплачувати за оренду та заборгувала понад 135 тис. грн.

Йдеться про три ділянки на вул. Грузинській у Львові загальною площею 0,19 га. Ці ділянки перебувають у комунальній власності Львівської міськради, однак майно, розташоване на цій землі – склади та виробничі приміщення – перебуває в приватній власності ТзОВ «Інвестиції УП». Ще у 2014 році Львівська міськрада видала ухвалу, якою зобов’язала компанію «Інвестиції УП» укласти з ЛМР договір оренди ділянок під майном.

Однак під час перевірки у 2022 співробітники департаменту містобудування обстежили ці ділянки та з’ясували, що підприємці користуються ними без відповідної ухвали ЛМР про надання землі в оренду. Крім цього, доступ до кількох з ділянок обмежений бетонною огорожею та воротами. Аби стягнути з підприємства орендну плату, Львівська міськрада звернулась у суд.

Міськрада підрахувала, що за три роки користування землею ТзОВ «Інвестиції УП» не сплатило в бюджет міста 135,3 тис. грн. Своєю чергою, представники підприємства в суді попросили розтермінувати платежі через скрутний фінансовий стан.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Олеся Галамай зобов’язала ТзОВ «Інвестиції УП» сплатити Львівській міськраді 135,3 тис. грн заборгованості та 2,7 тис. грн судового збору. Суд дозволив підприємцям розтермінувати платіж із березня до травня. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Інвестиції УП» зареєстроване майже 25 років тому у селі Новий Яр на Яворівщині. Компанія займається техобслуговуванням авто та належить львівському підприємцю Олегу Гриніву. Йому належить ще низка будівельних та автомобільних компаній у Львові та області.