Проєкт майбутньої забудови території колишнього Львівського експериментального механічного заводу

Територію колишнього Львівського експериментального механічного заводу на Погулянці забудують житловими комплексами. Відповідні містобудівні умови та обмеження на першу чергу будівництва представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 23 січня.

Йдеться про район закинутого експериментального механічного заводу, який в останні кілька років активно забудовують житлом. У 2024 році депутати погодили зміни до детального плану території цього району, що передбачали будівництво нового житлового кварталу з прибудованими об'єктами громадського призначення та підземним гаражем, апарт-готелем і дитсадком.

23 січня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев представив містобудівні умови та обмеження на будівництво двох шестиповерхівок на 56 квартир та окремого багаторівневого паркінгу. Цей ЖК – перша частина ширшого проєкту забудови, передбаченого у ДПТ. За словами Антона Коломєйцева, забудовник також надав гарантійний лист про фінансування проєктів покращення інфраструктури району.

Проєкт забудови першої черги

Додамо, що ДПТ передбачає будівництво торгового центру, реконструкцію вул. Жасминової, будівництво нової частини вул. Півколо з прокладанням велодоріжки, оскільки основні заїзди до нових житлових кварталів передбачені з вул. Жасминова, проїзду Жасминова-бічна, та вул. Півколо-Проєктована.

Замовником будівництва ТзДВ «Львівський експериментальний механічний завод». Засновниками компанії вказані львів’яни Анна та Лев Николайчуки.

Сам завод заснували у 1944 році як ремонтно-механічне підприємство. Заводу випускав ввесь комплекс обладнання для будівництва та випробування газо- і нафтопроводів. У останні роки завод остаточно зупинив роботу, а колишні цехи пустують.