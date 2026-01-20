Ідеться про будівництво ЖК на вул. Гетьмана Мазепи, 25а, 25б

Господарський суд Львівської області зобов’язав компанію «СВ» сплатити Львівській міській раді майже 2,2 млн грн боргу за пайовий внесок. Компанія належить братам Тістикам.

Йдеться про будівництво житлово-комерційного комплексу на вул. Гетьмана Мазепи, 25а, 25б, яке погодили у 2018 році. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями забудовник ТзОВ «СВ» після здачі об’єкта в експлуатацію мав сплатити пайовий внесок на розвиток інфраструктури. Втім компанія цей внесок так і не сплатила.

За розрахунками суду, пайовий внесок для ТзОВ «СВ» станови понад 1,2 млн грн. Крім цього, забудовник не сплачував відсотки та пеню за протермінування боргу. Враховуючи обставини справи, суддя Андрій Мазовіта позов міської ради задовольнив і зобов’язав ТзОВ «СВ» сплатити в міський бюджет Львова майже 2,2 млн грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «СВ» належить братам Володимиру та Ярославу Тістикам, які були депутатами від ВО «Свобода» у міськраді і облраді відповідно. У 2013 році фірма «СВ» незаконно розширила площу торгово-розважального комплексу у Львові на вул. Мазепи 25б. Під час реконструкції площа будівлі збільшилась уп’ятеро. Попри це, того ж року депутати ЛМР проголосували за продовження терміну оренди ділянки фірмою братів Тістиків ще на 10 років, а у 2020 році міський виконком видав містобудівні умови на проведення цих робіт.