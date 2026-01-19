На онлайн-мапі видно, що йдеться не про водовідвідний рівчак, а повноцінний ставок

Шевченківський районний суд відмовився розірвати договір оренди землі зі ставком у Брюховичах та повернути ділянку в комунальну власність. Замість ставка суд побачив на цій ділянці рівчак для водовідведення

Ідеться про ділянку площею 0,12 га на вул. Під Осовою в Брюховичах. За матеріалами справи, у 2015 році Брюховицька сільрада передала цю ділянку в оренду на 49 років для сінокосіння. Під час інвентаризації приєднаних земель у 2023 році Львівська міська рада виявила, що замість сінокосіння на цій ділянці облаштували штучний ставок. Через це міська рада звернулась у прокуратуру.

Суд з’ясував, що орендар ділянки Володимир Стадник у 2016 році отримав дозвіл від сільради на облаштування меліоративного рову, оскільки земля розташована в прибережній смузі річки Брюхівчанка. У матеріалах справи вказано, що фактично йдеться про рів для водовідведення з земельної ділянки, а тому його облаштування не потребувало додаткових дозволів чи містобудівних умов від міської ради.

Враховуючи обставини справи, суддя Олег Ковальчук у задоволенні позову міської ради та прокуратури, які вимагали скасувати договір оренди і повернути землю в комунальну власність, відмовив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що це же власник облаштував іще кілька штучних водойм поруч на ділянці площею 0,19 га, яка також призначена для ведення особистого селянського господарства.

З реєстру судових рішень відомо, що за фактом захоплення комунальних земель у 2023 році прокуратура відкрила кримінальне провадження, у якому фігурує й третя ділянка площею майже 0,18 га, де також викопаний ставок. Цю справу розглядає Шевченківський районний суд.