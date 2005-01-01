На підприємстві «Бадер Україна» шитимуть чохли для Audi та BMW, Mercedes, Maybach

Підприємство працює на Львівщині з 2006 року

Завтра, 7 червня, у с. Кожичі Яворівського району на Львівщині відкриють нові виробничі потужності компанії ТзОВ «Бадер Україна». У новому цеху шитимуть чохли для сидінь автомобілів Audi та BMW, Mercedes, Maybach.

У відкриття нового цеху вклали 132 млн гривень. Тут вже працюють 660 робітників та оголосили ще понад 500 вакансій.

Підприємство виготовлятиме шкіряні вироби, перероблятиме їх та шитиме шкіряні сидіння для автомобілів.

«Також нещодавно компанія підписала контракт із Mercedes. Відтак підприємство невдовзі шитиме автомобільні чохли для автомобілів Mercedes-Benz S-класу та Maybach. Вже у 2019 році працівники компанії «Бадер Україна» щоденно шитимуть 200 комплектів салонів до цих автомобілів», ‒ розповіли у прес-службі ЛОДА.

Нагадаємо, ТзОВ «Бадер Україна» заснували у 2006 році. Виробничі підрозділи є у Городку та у с. Кожичі Яворівського району. На заводі у Городку працює 1900 людей, а на двох фабриках у Кожичах ‒ 1760 працівників.

«Бадер Україна» є українською філією одного з провідних світових виробників автомобільної шкіри преміум-сегменту німецької компанії «БАДЕР Гмбх».