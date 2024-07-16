Інклюзивний забіг «Миля Рівних Можливостей»

Біг – це не лише підтримка фізичної форми та одна з ознак здорового способу життя. Це також і можливість долучитись до благодійних ініціатив. Одна з таких відбулася у Львові.

Інклюзивний забіг отримав назву «Миля Рівних Можливостей». Його мета – зібрати кошти для відкритого тренувального майданчика у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

«Все, що ми зараз робимо – для ЗСУ та завдяки ЗСУ! Ми вдячні нашим партнерам, які підтримують нас у цей складний економічний час і допомагають реалізовувати наші ініціативи та збирати кошти для наших захисників!», – зазначив Андрій Семенюк, співорганізатор забігів Ліги Доброго Бігу.

Захід організувала Ліга Доброго Бігу, за підтримки підприємства «Захід-Агро» Західного Хабу МХП та Благодійного фонду «МХП – Громаді» в межах програми реінтеграції ветеранів «МХП Поруч». Зокрема, Фонд подвоїв усі зібрані кошти під час заходу, а це понад 40 000 грн. Відповідно 80 000 грн скеровуються на підтримку тренувального майданчика для ветеранів.

У благодійному забігу взяла участь команда підприємства «Захід-Агро МХП», зокрема його директорка Тетяна Валанчюс.

«Наша компанія запустила комплексну програму підтримки для військових та ветеранів «МХП Поруч», яка включає медобстеження, лікування і реабілітацію, юридичну та психологічну підтримку, соціальну реінтеграцію та професійну адаптацію захисників. Тож ми підтримуємо такі благодійні забіги, наші працівники активно беруть у них участь, а фонд та компанія готові подвоїти суму, яка буде зібрана під час цього заходу, щоб підтримати ініціативу для ветеранів», – зазначила Тетяна Валанчюс, директорка підприємства «Захід-Агро МХП.

Формат забігу дуже зручний і доступний для багатьох бажаючих, тому бігли і діти, і люди з інвалідністю та на кріслах колісних.

«Біжу я та троє моїх діток, – розповідає одна з учасниць Христина Бей, – це дуже корисно, діти призвичаюються до занять спортом і це є наш благодійний внесок у хорошу справу».

Загалом участь в благодійному забігу «Миля Рівних Можливостей» взяли понад 150 учасників. Нагороди та подарунки від партнерів заходу отримали 12 переможців.