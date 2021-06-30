У Львові автомобіль Citroën Berlingo збив неповнолітню дівчину. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 29 червня, зранку на пішохідному переході на вул. Миколайчука. Постраждалу у стані середнього ступеня важкості госпіталізували.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, наїзд стався близько 7:50 на нерегульованому пішохідному переході на вул. Миколайчука, 9. Внаслідок ДТП постраждала неповнолітня мешканка м. Глиняни Львівського району 2006 року народження. Дівчину зі струсом головного мозку, забоєм грудної клітки та черевної порожнини та підозрою на внутрішню кровотечу госпіталізували.

За кермом автомобіля був 64-річний львів'янин. Поліція встановлює обставини.

До слова, за інформацією поліції, цього ж дня на Львівщині сталися ще дві ДТП за участі пішоходів. Близько 18:00 на вул. Замарстинівській водій автомобіля Mazda, 29-річний житель с. Сокільники, скоїв наїзд на 29-річну мешканку Львова. Жінку доставили до лікарні.

Також близько 21:50 на автодорозі між містом Новояворівськ та селищем Шкло автомобіль збив 36-річного пішохода, жителя Новояворівська, який йшов узбіччям дороги. Чоловіка доставили у лікарню. Водій автомобіля з місця події втік. Наразі поліція встановлює його особу.

Загалом за минулу добу на дорогах Львова та області сталося 64 дорожньо-транспортні пригоди, чотири з них – із потерпілими.